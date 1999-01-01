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Sub
alia specie !
"НОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА" - это точная медицинская информация,
новости и анализ событий.
We are the adult newspaper, 18+
Наша газета была основана в 1992 году в Москве.
"Новая медицинская газета" зарегистрирована в Министерстве печати
и информации РФ.
Свидетельство о регистрации № 01915 от 18 декабря 1992 г.
NMGazette @ mail.ru
"Новую
медицинскую газету" читают на всех континентах. Нет откликов только из
Антарктиды. Вот список стран, из которых приходили посетители на наши
страницы.