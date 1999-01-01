Читайте на нашем сайте:

Чего хочет вертикаль власти? От здравоохранения (рубрика "Материалы номера и АРХИВ")

Н о в а я  м е д и ц и н с к а я  г а з е т а

Статья номера Материалы очередного номера и АРХИВ Зеркала сайта и ссылки Гостевая книга Литературная страница Анонсы, реклама EMERGENCY
Sub alia specie !

"НОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА" - это точная медицинская информация, новости и анализ событий.
We are the adult newspaper, 18+

18+


Наша газета была основана в 1992 году в Москве.
"Новая медицинская газета" зарегистрирована в Министерстве печати и информации РФ.
Свидетельство о регистрации № 01915 от 18 декабря 1992 г.
E-MAIL

NMGazette @ mail.ru

E-mail to Editorial Staff


"Новую медицинскую газету" читают на всех континентах. Нет откликов только из Антарктиды. Вот список стран, из которых приходили посетители на наши страницы. Посмотреть список.

Rambler's Top100


Copyright (c) 1999-2017 by "Новая медицинская газета"
Perovo district, Moscow, Russia


Hosted by uCoz